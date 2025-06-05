Компания по ДНК-тестированию 23andMe, уже нашедшая покупателя, решила провести новый аукцион по продаже бизнеса

Начальная ставка — $305 млн. 19 мая 2023 ��ода о покупке её активов за $256 млн сообщил разработчик лекарств Regeneron. Стороны планировали закрыть сделку в третьем квартале 2025 года после получения необходимых одобрений регуляторов и суда по делам о банкротствах.Эти результаты оспорила соосновательница и бывшая глава 23andMe Энн Войжитски, пишет Bloomberg. Теперь компания проведёт новый аукцион — начальная ставка составит $305 млн, её предложила группа инвесторов, возглавляемая Войжитски.Чтобы перебить текущую ставку, Regeneron должна предложить как минимум $315 млн. А Войжитски получит право сделать встречное предложение. Если она им воспользуется, Regeneron сможет сделать финальную ставку.Источник: BloombergОсенью 2024-го 23andMe сократила 40% штата — около 200 человек — и остановила разработку новых продуктов. В то же время из компании ушли все семь независимых членов совета директоров из-за разногласий с Войжитски по поводу стратегии.Тогда же компания объявила, что выплатит $30 млн для урегулирования иска о неспособности обеспечить конфиденциальность данных клиентов. В 2023 году 23andMe столкнулась с утечкой информации, которая затронула почти 7 млн пользователей.В марте 2025-го 23andMe подала заявление о банкростве в США, а Войжитски ушла в отставку.#новости #23andme