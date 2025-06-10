Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Дизайн
Путешествия
Право
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Карина Пардаева
Деньги

OpenAI удвоила годовую регулярную выручку — до $10 млрд менее чем за год

Рост обеспечили популярность ChatGPT, корпоративные решения и доступ к API.

Сэм Альтман. Источник фото: Eric Lee / Bloomberg
Сэм Альтман. Источник фото: Eric Lee / Bloomberg
  • В 2024 году уровень годовой регулярной выручки (ARR) составлял около $5,5 млрд, пишет CNBC.
  • При этом в расчёт не входят лицензионные отчисления от Microsoft и доходы от крупных разовых сделок.
  • По данным The Information, OpenAI планирует достичь $125 млрд выручки к 2029 году — к этому времени она собирается получить первую прибыль. С учётом текущей выручки, компания оценивается примерно в 30 годовых ARR. По итогам 2025-го компания ожидает выручку в $12,7 млрд.
  • По собственным данным компании, аудитория ChatGPT превышает 500 млн пользователей в неделю, а количество бизнес-клиентов — более 3 млн.

#новости #openai

1
1 ответ на пост
11 комментариев