OpenAI удвоила годовую регулярную выручку — до $10 млрд менее чем за год

Рост обеспечили популярность ChatGPT, корпоративные решения и доступ к API.Сэм Альтман. Источник фото: Eric Lee / BloombergВ 2024 году уровень годовой регулярной выручки (ARR) составлял около $5,5 млрд, пишет CNBC.При этом в расчёт не входят лицензионные отчисления от Microsoft и доходы от крупных разовых сделок.По данным The Information, OpenAI планирует достичь $125 млрд выручки к 2029 году — к этому времени она собирается получить первую прибыль. С учётом текущей выручки, компания оценивается примерно в 30 годовых ARR. По итогам 2025-го компания ожидает выручку в $12,7 млрд.По собственным данным компании, аудитория ChatGPT превышает 500 млн пользователей в неделю, а количество бизнес-клиентов — более 3 млн.#новости #openai