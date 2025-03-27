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Артур Томилко
Инвестиции

Bloomberg узнало, что OpenAI близка к закрытию раунда инвестиций на $40 млрд

Оценка компании может достичь $300 млрд.

  • О том, что OpenAI ведёт переговоры о привлечении $40 млрд от SoftBank и других инвесторов, WSJ писало в конце января 2025 года. Источники Bloomberg говорят, что сделка близка к завершению.
  • По словам одного из них, на первом этапе компания получит $7,5 млрд от SoftBank и $2,5 млрд от группы инвесторов, в которую войдут Magnetar Capital, Coatue Management, Founders Fund и Altimeter Capital Management. Позже в 2025 году SoftBank вложит ещё $22,5 млрд, а остальные — $7,5 млрд.
  • Оценка OpenAI в результате может составить $300 против $157 млрд, полученной в ходе последнего раунда на $6,6 млрд в октябре 2024 года. При этом разработчик ChatGPT планирует получить первую прибыль только в 2029 году, когда выручка достигнет $125 млрд, говорит собеседник Bloomberg. По итогам 2025-го компания ожидает выручку в $12,7 млрд.
  • Акции SoftBank на Токийской бирже упали на 4% из-за опасений по поводу влияния таких крупных инвестиций на финансовое положение компании, отмечает агентство. До этого японский конгломерат объявил об участии в совместном с OpenAI и Oracle проекте Stargate по строительству дата-центров для ИИ в США. Изначальные инвестиции в него составят $100 млрд.

#новости #openai #softbank

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