МВД попросило о праве на быструю блокировку денег на банковских счетах — чтобы оперативнее реагировать на киберпреступления

Пока на это уходит несколько дней, так как нужно согласовывать её с прокуратурой и судом.Помимо права на быструю блокировку, МВД также хочет получать доступ к банковской информации, сообщил начальник уголовно-правового управления договорно-правового департамента МВД Алексей Плотницкий в Совфеде. Его слова приводят «Ведомости».Плотницкий сказал, что банки «зачастую месяцами» не реагируют на запросы правоохранительных органов, из-за чего полиция «оказывается в роли пожарных» — может реагировать только после совершения преступления.На банковскую тайну «никто не посягает», подчеркнул чиновник и добавил: «Самые большие утечки персональных данных идут не со стороны органов внутренних дел или госорганов, а со стороны самих кредитных организаций».Источник фото: «Известия»27 мая 2025 года Госдума одобрила в первом чтении поправки, согласно которым следователи и дознаватели в случаях, «не терпящих отлагательства», смогут замораживать подозрительные операции на срок до десяти дней.#новости