Соосновательница подавшей на банкротство биотех-компании 23andMe Энн Войжитски выиграла аукцион на выкуп «практически всех» её активов

Через свою новую некоммерческую структуру TTAM Research Institute.Она предложила больше фармацевтической компании Regeneron Pharmaceuticals: $305 млн против $256 млн. Второй, по словам FT, причитается $10 млн отступных.Сделку ещё должен одобрить суд. Заседание назначили на 17 июня 2025 года. Если её не закроют, активы выкупит Regeneron Pharmaceuticals, но уже за $151 млн, пишет Bloomberg.Войжитски. Источник фото: TechCrunch23andMe основали в 2006 году Энн Войжитски, Линда Эви и Пол Кузенца. Она предлагает ДНК-тесты, которые на основе анализа слюны позволяют узнать о предрасположенностях к различным заболеваниям и составить генетическое древо.В 2020 году компания рассказала о снижении продаж. В 2021 году вышла на биржу через слияние с фирмой-«пустышкой» Ричарда Брэнсона. На пике капитализация 23andMe достигала $6 млрд.В 2023 году компания столкнулась с утечкой данных, которая затронула почти 7 млн клиентов. Осенью 2024 года провела сокращения, остановила создание новых продуктов, а также объявила, что выплатит $30 млн для урегулирования иска о неспособности обеспечить конфиденциальность данных.В марте 2025 года подала заявление о банкротстве в США и ушла с биржи, а Войжитски покинула пост гендиректора.#новости #23andme