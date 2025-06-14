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Полина Лааксо
Деньги

Соосновательница подавшей на банкротство биотех-компании 23andMe Энн Войжитски выиграла аукцион на выкуп «практически всех» её активов

Через свою новую некоммерческую структуру TTAM Research Institute.

  • Она предложила больше фармацевтической компании Regeneron Pharmaceuticals: $305 млн против $256 млн. Второй, по словам FT, причитается $10 млн отступных.
  • Сделку ещё должен одобрить суд. Заседание назначили на 17 июня 2025 года. Если её не закроют, активы выкупит Regeneron Pharmaceuticals, но уже за $151 млн, пишет Bloomberg.
Войжитски. Источник фото: TechCrunch
Войжитски. Источник фото: TechCrunch
  • 23andMe основали в 2006 году Энн Войжитски, Линда Эви и Пол Кузенца. Она предлагает ДНК-тесты, которые на основе анализа слюны позволяют узнать о предрасположенностях к различным заболеваниям и составить генетическое древо.
  • В 2020 году компания рассказала о снижении продаж. В 2021 году вышла на биржу через слияние с фирмой-«пустышкой» Ричарда Брэнсона. На пике капитализация 23andMe достигала $6 млрд.
  • В 2023 году компания столкнулась с утечкой данных, которая затронула почти 7 млн клиентов. Осенью 2024 года провела сокращения, остановила создание новых продуктов, а также объявила, что выплатит $30 млн для урегулирования иска о неспособности обеспечить конфиденциальность данных.
  • В марте 2025 года подала заявление о банкротстве в США и ушла с биржи, а Войжитски покинула пост гендиректора.

#новости #23andme

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