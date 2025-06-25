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Таня Боброва
Деньги

ЦБ предложил начать массовое внедрение цифрового рубля с 1 сентября 2026 года

До этого регулятор хотел запустить его с июля 2025-го.

  • С этой даты предоставить клиентам возможность совершать операции с цифровым рублём должны крупнейшие банки и торговые компании — их клиенты с выручкой от 120 млн рублей за предшествующий год. Об этом сообщил Банк России.
  • Другие банки с универсальной лицензией, а также торговые компании — их клиенты с годовой выручкой свыше 30 млн рублей — с 1 сентября 2027 года. Остальные банки и продавцы с годовой выручкой менее 30 млн рублей — с 1 сентября 2028 года.
  • Обязанность обрабатывать операции с цифровыми рублями не будет касаться торговых точек, у которых выручка за год составляет менее 5 млн рублей.
  • Оплата покупок цифровыми рублями будет проходить по универсальному QR-коду на базе решения НСПК. Все банки должны будут технически подготовиться к работе с ним до 1 сентября 2026 года. Сроки, когда они должны будут подключить универсальный QR-код продавцам, определит ЦБ.
  • ЦБ направил свои предложения по изменению соответствующего законопроекта в Госдуму. В мае 2025 года депутаты поддержали законопроект о начале широкого использования цифрового рубля в первом чтении — в этой версии прописано, что старт будет с 1 июля 2025 года.
  • Ту же дату изначально предлагал и сам регулятор. Но в феврале 2025-го глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что широкое внедрение цифрового рубля произойдёт позже, чем планировалось. Новые сроки она не называла.
Логотип цифрового рубля, который ЦБ <a href="https://vc.ru/design/782415-bank-rossii-predstavil-logotip-cifrovogo-rublya" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">представил </a>в 2023 году. Источник: ЦБ 
Логотип цифрового рубля, который ЦБ представил в 2023 году. Источник: ЦБ 

  • Цифровой рубль — это третья форма российской валюты после наличных и безналичных денег. Для граждан операции с ним будут бесплатными. Использовать цифровые рубли можно будет по желанию.

Артур Томилко
Деньги
«Использование цифрового рубля должно стать массовым»: главное из выступления Владимира Путина на ПМЭФ

О росте ВВП, замедлении инфляции, развитии бизнеса и необходимости перехода к экономике «высоких зарплат».

Скриншот из трансляции Росконгресса 

#новости #цифровойрубль

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