Краснодарский производитель «умных» печей Qummy привлёк 440 млн рублей

Общая сумма прошлых раундов — около 680 млн рублей.Стартап привлёк 400 млн рубле�� от фонда pre-IPO «Восхода», «Альфа-банка» и «Т-Банка» и отдельно 40 млн рублей от «Восхода», пишет РБК. С учётом вложенных средств оценка компании выросла до 2,4 млрд рублей.Pre-IPO фонд получил 16,5% компании, отдельно «Восход» — 1,7%. Полученные инвестиции Qummy планирует направить на расширение локаций с нынешних 1000 до 5000 и рост выручки до более чем 2 млрд рублей. Qummy запускает «умные» кафе без поваров и кухни. Компания готовит еду на фабриках, затем замораживает готовые блюда с помощью собственной технологии «умный лёд». После — доставляет блюда клиентам, которые «доготавливают» их в «умной» печи Qummy. Она распознаёт блюдо по QR-коду и подбирает программу для его доготовки за 4-7 минут.Компания работает с 2019 года, тогда же привлекла первые инвестиции в 9 млн рублей, в 2020 году — 57 млн рублей от частных инвесторов, в 2021-м — ещё $1,6 млн от Joint Journey и других, в том числе на экспансию в США.В сентябре 2022-го Qummy получил $3,6 млн на выход в ОАЭ и США, а в 2023-м вошёл в список самых перспективных стартапов по версии Forbes. В 2024-м — привлёк ещё 93 млн рублей. По данным «Контур.Фокуса», выручка ООО «Кьюми» в 2024 году составила 385,1 млн рублей, чистый убыток — 142 млн рублей.Сооснователь Qummy Артём Симонянц. Источник: РБК#новости #qummy