Акции Tesla падали на 7,7% на фоне предложения Трампа пересмотреть госсубсидии для компаний Маска

По словам президента США, без субсидий предпринимателю «пришлось бы вернуться в ЮАР».30 июня 2025 года акции Tesla завершили торги на отметке $317,66 за штуку. На старте торгов 1 июля 2025 года на бирже Nasdaq акции Tesla потеряли 7,7% и торговались по $293,21. На 19:00 мск акции компании торгуются по $302,18.Ценные бумаги Tesla дешевеют на фоне публичного конфликта Илона Маска с президентом США Дональдом Трампом. Последний заявил, что «Илон, возможно, получает больше субсидий, чем любой человек в истории». А без них, по мнению Трампа, Маску «пришлось бы свернуть лавочку и вернуться домой в Южную Африку».Так Трамп отреагировал на очередную критику Маском законопроекта о налоговых послаблениях. Президент США называл документ «большим и красивым», а бизнесмен считает, что он приведёт к росту дефицита бюджета, сокращению рабочих мест и замедлению развития «отраслей будущего».В конце мая 2025 года Маск покинул должность «специального государственного служащего» в администрации президента в связи с истечением срока полномочий, а спустя несколько дней начал критиковать законопроект о налоговых льготах.В ответ Трамп заявил, что разочарован бизнесменом, которого он до этого называл «супергением». Трамп также пригрозил лишить Маска госконтрактов, а тот объявил о выводе из эксплуатации кораблей Dragon, которые SpaceX строила по заказу NASA для доставки экипажей и грузов на МКС, но через несколько часов передумал.Это не первый случай, когда ценные бумаги Tesla дешевеют на фоне публичного конфликта главы компании Илона Маска с Дональдом Трампом — 5 июня 2025-го акции Tesla упали на 14,2% на момент закрытия торгов. Тогда предприниматель назвал законопроект «отвратительной мерзостью».Евгения ЕвсееваОфтоп12:54«Без субсидий ему пришлось бы свернуть лавочку и вернуться в ЮАР»: Трамп предложил пересмотреть льготы, которые получают компании Илона Маска, чтобы «сэкономить бюджет» До этого предприниматель раскритиковал законопроект Трампа о налоговых льготах.#новости #tesla