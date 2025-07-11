Business Insider узнало размер зарплат на разных позициях в Google — годовой оклад инженера может достигать $340 тысяч

Без учёта премий и бонусов.Google не раскрывает данные о зарплатах, но сведения, которые компания подаёт в Министерство труда США для оформления виз для иностранных сотрудников, находятся в открытом доступе, отмечает Business Insider.Издание проанализировало информацию о зарплатах примерно 6800 сотрудников Google в первом квартале 2025 года. Учитывался только годовой оклад — без бонусов, премий и опционов.Зарплата бизнес-аналитика в компании составляет в среднем $141-201 тысячи, финансового аналитика — $102-225 тысяч, поискового аналитика — $120-235 тысяч, аккаунт-менеджера — $85-166 тысяч.Разработчик приложений может зарабатывать $138-199 тысяч, инженер-электрик — $119-203 тысяч, дата-инженер — $111-157 тысяч, инженер-исследователь — $153-265 тысяч, инженер-программист — $109-340 тысяч.Специалисты по работе с данными (Data Scientist) получают в среднем $133-260 тысяч, научные сотрудники (Research Scientist) — $155-303 тысяч.Зарплаты менеджеров по продукту — $136-280 тысяч, менеджеров программ — $125-236 тысяч, технических менеджеров программ — $116-270 тысяч.UX-дизайнеры в Google зарабатывают около $124-230 тысяч, UX-исследователи — $124-224 тысяч.Артур ТомилкоКарьера1 июляBusiness Insider узнало, что ИИ-стартап бывшего технического директора OpenAI Миры Мурати предлагает некоторым специалистам зарплаты до $500 тысяч в год Без учёта бонусов и опционов.#новости #google