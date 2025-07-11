В App Store появилось приложение «Генератор слов» с функциями банка «Дом.рф»

Компания находится под американскими санкциями.Внимание на приложение обратило Frank Media. Позже о нём сообщил и сам банк, порекомендовав «успеть скачать».По словам компании, пользователям нужно скачать приложение из App Store, а затем «активировать» его по инструкции, которая появится при входе в интернет-банк.Минфин США ввёл санкции против «Дом.рф» в ноябре 2024 года. После этого iOS-приложение банка пропало из App Store.11 июля 2025 года о новом приложении для iOS рассказал и «Альфа-банк», который также находится под блокирующими санкциями США. Приложение называется «Делим вместе».Скриншот vc.ru#новости #банки