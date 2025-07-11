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Таня Боброва
Деньги

В App Store появилось приложение «Генератор слов» с функциями банка «Дом.рф»

Компания находится под американскими санкциями.

  • Внимание на приложение обратило Frank Media. Позже о нём сообщил и сам банк, порекомендовав «успеть скачать».
  • По словам компании, пользователям нужно скачать приложение из App Store, а затем «активировать» его по инструкции, которая появится при входе в интернет-банк.
  • Минфин США ввёл санкции против «Дом.рф» в ноябре 2024 года. После этого iOS-приложение банка пропало из App Store.
  • 11 июля 2025 года о новом приложении для iOS рассказал и «Альфа-банк», который также находится под блокирующими санкциями США. Приложение называется «Делим вместе».
Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru

#новости #банки

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