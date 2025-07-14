Средняя ставка в топ-20 банков по трёхмесячным вкладам упала ниже 18% впервые с 2024 года после снижения ключевой ставки ЦБ

Такие данные приводит «Прайм» со ссылкой на «Финуслуги».По данным на 14 июля 2025 года, средняя ставка в 20 крупнейших банках по вкладам со сроком три месяца опустилась до 17,93%. В прошлый раз она была ниже 18% в начале октября 2024 года, сообщил финансовый маркетплейс.По полугодовым вкладам средняя ставка упала до 17,25%, по годовым — до 16,24%. Опустилась и максимальная ставка среди топ-20 банков: по трёхмесячным вкладам без спецусловий она составляет 20%, по полугодовым — 19%, по годовым — 19,5%.Исследование основано на индексе вкладов, который маркетплейс рассчитывает по депозитам в топ-20 банков по объёму средств населения, уточняет ТАСС. В расчёте используют вклады на 100 тысяч рублей без специальных условий.Банки меняют условия после того, как ЦБ понизил ключевую ставку до 20% годовых в июне 2025 года. До этого регулятор четыре раза сохранял её на уровне 21%.Следующее заседание по ставке запланировано на 25 июля 2025 года. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина допускала, что регулятор, вероятно, будет рассматривать её снижение: «если ничего не произойдёт непредвиденного» и «если сохранятся те тенденции, которые сейчас сформировались». Цель жёсткой денежно-кредитной политики ЦБ — вернуть инфляцию к цели в 4%.#новости #банки