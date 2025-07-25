Основное российское юрлицо Microsoft подало заявление о банкротстве

О намерении обратиться с таким заявлением компания сообщила в мае 2025 года.Заявление о признании должника — ООО «Майкрософт Рус» — банкротом поступило в Арбитражный суд Москвы 24 июля 2025 года, обратило внимание ТАСС. К рассмотрению оно пока не принято.О намерении подать заявление компания сообщила в мае 2025 года. Кредитором выступает «Газпромбанк», следовало из данных Федресурса.У Microsoft в России есть ещё несколько юрлиц, уточняет ТАСС: ООО «Майкрософт девелопмент центр рус», ООО «Майкрософт мобайл рус» и ООО «Майкрософт пейментс рус».В Softline (дистрибутор продуктов Microsoft в России) говорили, что «Майкрософт Рус» занималась в России маркетингом.РБК писало в марте 2025 года, что с начала года к «Майкрософт Рус» подали четыре иска на общую сумму 110 млн рублей. За весь 2022 год российские компании подали к этому юрлицу иски на 34,7 млн рублей, за 2023-й — на 170 млн рублей, за 2024-й — на 26,6 млн рублей.Microsoft сообщила, что остановила продажи продуктов и услуг в России, в марте 2022 года. С 30 сентября 2023 года компания перестала продлевать лицензии российским компаниям. В марте 2024-го Microsoft заявила, что из-за санкций ЕС закроет российским компаниям доступ к облачным сервисам.#новости #microsoft