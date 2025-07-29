Впервые с апреля 2025 года.Официальный курс доллара на 30 июля 2025 года составляет 82,22 рубля, что на 2,64 рубля больше, чем днём ранее. В последний раз американская валюта стоила больше 82 рублей в апреле 2025 года, отмечает «РБК Инвестиции».Курс евро от ЦБ вырос на 1,79 рубля — до почти 95 рублей. Официальный курс юаня — 11,43 рубля, что на 31 копейку больше, чем 29 июля 2025 года.Аналитики, слова которых приводят «РБК Инвестиции», называют среди причин ослабления рубля рост геополитических рисков, разворот курса денежно-кредитной политики ЦБ и резкое укрепление глобального доллара относительно корзины мировых валют.С декабря 2024 года ЦБ учитывает объединённые данные биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка для расчёта курсов валют к рублю. До этого регулятор использовал отчётность банков по результатам сделок на внебиржевом рынке. На Мосбирже торги долларом и евро не проводят с лета 2024 года после попадания площадки под санкции США.#новости #курсывалют