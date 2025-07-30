«Ozon Банк» начал устанавливать собственные банкоматы, так как части клиентов «нужен офлайн-контакт»

О планах развернуть пилотную сеть компания говорила в конце 2024 года.Первые 12 банкоматов установили в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. До конца 2025 года их количество увеличат до 350 штук, пишет «Ъ» со ссылкой на «Ozon Банк».Банкоматы будут ставить в пунктах выдачи заказов, которые на это согласятся, в торговых центрах и магазинах. Решение о масштабировании примут по итогам 2025 года — на основе данных о «спросе и удобстве локаций».На июль 2025 года держатели карт «Ozon Банка» могут снимать и вносить деньги в банкоматах ВТБ без комиссии. Однако банк, по данным источника «Ъ» на банковском рынке, вынужден платить около 2% за операцию.Источник фото: «Ozon Банк»По неподтверждённым подсчётам, затраты на покупку 350 банкоматов составят около 700 млн рублей. Неназванный собеседник «Ъ» считает, что их окупят.Профессор бизнес-практики в РАНХиГС Алексей Войлуков не уверен в этом. «Ozon Банк» может нагрузить банкоматы дополнительными функциями, но исследование «Сбера» показало, что спрос на такие «стремительно снижается» последние два года.Для доступа к различным сервисам клиенты чаще используют приложения, а банкоматы — в основном для снятия и внесения наличных. При этом большинство пользователей «Ozon Банка» «продвинутые»: они оплачивают заказы в онлайне и потому, как правило, не нуждаются в бумажных деньгах.В апреле 2021 года Ozon выкупил банк «Оней» у «Совкомбанка» и переименовал его. В 2022 году зарегистрировал «Еком Банк», получив ещё одну банковскую лицензию, универсальную. После «Ozon Банк» присоединили к «Еком Банку».Кроме Ozon на рынке электронной коммерции свои банки есть у Wildberries и «Яндекса». В октябре 2024 года в ЦБ рассказывали, что эти три банка заняли 40% рынка электронных платежей.#новости #ozon