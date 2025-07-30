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Полина Лааксо
Деньги

«Ozon Банк» начал устанавливать собственные банкоматы, так как части клиентов «нужен офлайн-контакт»

О планах развернуть пилотную сеть компания говорила в конце 2024 года.

  • Первые 12 банкоматов установили в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. До конца 2025 года их количество увеличат до 350 штук, пишет «Ъ» со ссылкой на «Ozon Банк».
  • Банкоматы будут ставить в пунктах выдачи заказов, которые на это согласятся, в торговых центрах и магазинах. Решение о масштабировании примут по итогам 2025 года — на основе данных о «спросе и удобстве локаций».
  • На июль 2025 года держатели карт «Ozon Банка» могут снимать и вносить деньги в банкоматах ВТБ без комиссии. Однако банк, по данным источника «Ъ» на банковском рынке, вынужден платить около 2% за операцию.
Источник фото: «Ozon Банк»
Источник фото: «Ozon Банк»
  • По неподтверждённым подсчётам, затраты на покупку 350 банкоматов составят около 700 млн рублей. Неназванный собеседник «Ъ» считает, что их окупят.
  • Профессор бизнес-практики в РАНХиГС Алексей Войлуков не уверен в этом. «Ozon Банк» может нагрузить банкоматы дополнительными функциями, но исследование «Сбера» показало, что спрос на такие «стремительно снижается» последние два года.
  • Для доступа к различным сервисам клиенты чаще используют приложения, а банкоматы — в основном для снятия и внесения наличных. При этом большинство пользователей «Ozon Банка» «продвинутые»: они оплачивают заказы в онлайне и потому, как правило, не нуждаются в бумажных деньгах.

#новости #ozon

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