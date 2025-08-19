Квартальная выручка Xiaomi выросла на 31% год к году на фоне выпуска второго электромобиля компании YU7 — до $16,2 млрд

При этом выручка от продаж смартфонов упала.Источник: ReutersXiaomi отчиталась за второй квартал 2025 года, который завершился 30 июня 2025-го. Выручка компании увеличилась на 31% год к году — до 116 млрд юаней (примерно $16,2 млрд), пишет Bloomberg.Чистая прибыль выросла более чем вдвое — с 5 млрд юаней ($700 млн) до 11,9 млрд юаней ($1,6 млрд). При этом выручка Xiaomi от продаж смартфонов сократилась на 2,1% год к году — до 45,5 млрд юаней ($6,3 млрд).Выручка компании в сегменте электромобилей выросла более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года — до 21,3 млрд юаней ($3 млрд). За второй квартал 2025 года Xiaomi поставила более 81 тысячи электромобилей, доведя общее количество до 157 тысяч с начала 2025-го.Это произошло на фоне «успешного» запуска электромобиля Xiaomi YU7, что помогло компенсировать снижение спроса на смартфоны компании, отмечает Bloomberg. С начала 2025 года акции компании выросли на 52%.В июле 2025 года некоторые покупатели, предзаказавшие YU7, потребовали вернуть деньги из-за «долгого» ожидания. В августе 2025-го клиенты пожаловались на Xiaomi в соцсетях — компания уведомила некоторых покупателей, которые внесли депозит за электромобиль, о необходимости выплатить оставшуюся сумму в течение 30 дней — иначе их предзаказы будут отменены.#новости #xiaomi