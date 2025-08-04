Xiaomi пригрозила отменить предзаказы на свои электромобили, если покупатели не внесут остаток — за несколько месяцев до фактических поставок

При этом публично компания заявляла, что покупатели могут осмотреть автомобили перед тем, как расплатиться за них.Покупатели электромобилей Xiaomi пожаловались на производителя в соцсетях, пишет CarNewsChina. По данным китайских СМИ, компания уведомила тех, кто внёс депозит, о необходимости выплатить оставшуюся сумму в течение 30 дней — иначе их заказы будут приостановлены.Некоторые клиенты при этом указывают, что фактическая доставка машин займёт ещё 22-25 недель. Однако их компания тоже предупредила об аннулировании заказа и потере депозита в размере 5000 юаней (55,45 тысячи рублей по курсу ЦБ на 4 августа 2025 года).Как пишет CarNewsChina, в договоре с Xiaomi указано, что клиенты должны оплатить оставшуюся сумму в течение семи дней с момента получения уведомления. При этом компания может потребовать оплату в любое время в зависимости от «производства или ситуации с продажами». Отказ от оплаты она рассматривает как нарушение договора.Издание отмечает, что публично Xiaomi заявляла: покупатели могут осмотреть автомобили перед тем, как расплатиться. В компании отказались от комментариев.Свой первый электромобиль Xiaomi представила в конце 2023 года — седан SU7. Продажи открыли в марте 2024 года. В мае 2025-го компания официально представила электрический кроссовер YU7. В июле более 400 покупателей, которые предзаказали машину, потребовали вернуть депозит из-за «долгого» ожидания — компания не предупредила их об этом.Xiaomi YU7. Источник: Xiaomi#новости #xiaomi