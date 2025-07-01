Некоторые покупатели, предзаказавшие кроссовер Xiaomi YU7, потребовали вернуть деньги из-за «долгого» ожидания

Клиенты узнали предполагаемый срок доставки только после внесения невозвратного депозита.Источник: XiaomiБолее 400 человек, которые предзаказали новый электрический кроссовер Xiaomi YU7, начали публиковать жалобы на китайской платформе для потребителей Sina Black Cat, сообщает Reuters.Покупатели указывают на то, что Xiaomi не предупредила о «долгом» ожидании. Клиенты узнали предполагаемые сроки доставки своих электромобилей только после внесения невозвратного депозита в размере 5000 юаней (около 55 тысяч рублей по курсу ЦБ на 1 июля 2025 года). Для большинства они составили от 38 до 60 недель.В компании пока не комментировали ситуацию. Глава Xiaomi Лэй Цзюнь на своей странице в Weibo заявил, что ответит на вопросы в прямом эфире, который пройдёт 2 июля 2025 года.Xiaomi представила электрический кроссовер YU7 в мае 2025 года. В июне объявила цены и открыла предзаказ.По собственным данным компании, за первый час она собрала 289 тысяч заявок. Цены на автомобиль начинаются 253,5 тысячи юаней (около 2,76 млн рублей). Базовая комплектация стоит на 10 тысяч юаней дешевле, чем Tesla Model Y на китайском рынке, отмечало CNBC.#xiaomi #новости