Xiaomi сообщила, что получила более 200 тысяч предзаказов на кроссовер YU7 через три минуты после объявления цен

Стоимость автомобиля начинается от $35,3 тысячи — дешевле, чем продаётся Tesla Model Y на китайском рынке.Источник: SCMPДанные о предзаказах приводит издание CarNewsChina со ссылкой на Xiaomi. По словам компании, в первый час их число достигло 289 тысяч.В линейке три модели: YU7, YU7 Pro и YU7 Max. Базовая версия Xiaomi YU7 стоит 253,5 тысячи юаней ($35,3 тысячи, около 2,76 млн рублей по курсу ЦБ на 26 июня 2025 года). Цена YU7 Pro — 279,9 тысяч юаней ($39 тысяч, около 3 млн рублей), а YU7 Max — 329,9 тысяч юаней ($45,9 тысячи или 3,58 млн рублей).Базовая версия Xiaomi YU7 стоит на 10 тысяч юаней ($1393) дешевле, чем Tesla Model Y на китайском рынке, отмечает CNBC. Желающие приобрести YU7 могут внести возвратный депозит в размере 5 тысяч юаней ($696), который закрепит за ними заказ на семь дней.Те, кто внесут депозит в размере 20 тысяч юаней ($2786) смогут получить свой автомобиль «в ближайшее время». Глава Xiaomi Лэй Цзюнь заявил, что спрос на YU7 может быть «втрое выше», чем на первую модель компании — седан SU7.Xiaomi SU7, вышедший в марте 2024 года, собрал 90 тысяч предзаказов в первые сутки после начала продаж. За всё время было продано около 272 тысяч электромобилей SU7. Электрический кроссовер Xiaomi YU7 представили в мае 2025 года. Запас хода у YU7 — 835 км, у YU7 Pro — 770 км, у YU7 Max — 760 км.#xiaomi #новости