OpenAI подтвердила, что её месячная выручка достигла $1 млрд

При этом компания продолжает испытывать «финансовое давление» из-за потребности в вычислительных мощностях. О достижении отметки в $1 млрд месячной выручки рассказала CNBC финансовый директор OpenAI Сара Фрайар. В конце июля 2025 года об этом со ссылкой на источники писало The Information.По словам Фрайар, несмотря на рост выручки, компания продолжает испытывать финансовое давление, обусловленное постоянным увеличением расходов на вычислительные мощности.До этого глава OpenAI Сэм Альтман заявил, что потенциальные расходы на строительство дата-центров для ИИ будут исчисляться «триллионами долларов». «Мы делаем ставку на то, что спрос будет продолжать расти, а потребности в обучении — увеличиваться», — отметил он.При этом Альтман согласился с тем, что ажиотаж вокруг ИИ можно назвать «пузырём» и сравнил ситуацию с «бумом доткомов» в начале 2000-х. Он отметил, что кто‑то «потеряет феноменальные суммы», но многие «заработают».Ася КарповаМнения15 авгМнение: GPT-5 — способ сэкономить мощности OpenAI, а не инновация Компания могла добавить автопереключение на «думающий» режим не для удобства, а чтобы направлять ответы «глупой модели».