Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Личный опыт
Деньги
Техника
Инвестиции
Крипто
Путешествия
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Артур Томилко
Деньги

OpenAI подтвердила, что её месячная выручка достигла $1 млрд

При этом компания продолжает испытывать «финансовое давление» из-за потребности в вычислительных мощностях.

  • О достижении отметки в $1 млрд месячной выручки рассказала CNBC финансовый директор OpenAI Сара Фрайар. В конце июля 2025 года об этом со ссылкой на источники писало The Information.
  • По словам Фрайар, несмотря на рост выручки, компания продолжает испытывать финансовое давление, обусловленное постоянным увеличением расходов на вычислительные мощности.
  • До этого глава OpenAI Сэм Альтман заявил, что потенциальные расходы на строительство дата-центров для ИИ будут исчисляться «триллионами долларов». «Мы делаем ставку на то, что спрос будет продолжать расти, а потребности в обучении — увеличиваться», — отметил он.
  • При этом Альтман согласился с тем, что ажиотаж вокруг ИИ можно назвать «пузырём» и сравнил ситуацию с «бумом доткомов» в начале 2000-х. Он отметил, что кто‑то «потеряет феноменальные суммы», но многие «заработают».
Ася Карпова
Мнения
Мнение: GPT-5 — способ сэкономить мощности OpenAI, а не инновация

Компания могла добавить автопереключение на «думающий» режим не для удобства, а чтобы направлять ответы «глупой модели».

Один из «вирусных» скриншотов ответа GPT-5 без «рассуждений». Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fwww.threads.com%2F%40pashkouski_a%2Fpost%2FDNRG_zks3-c%2F%25D1%2583-gpt-5-%25D0%25B8-%25D0%25BD%25D0%25B5%25D0%25B9%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25B8-%25D0%25BE%25D1%2582-google-%25D0%25BC%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE-%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B5%25D0%25B3%25D0%25BE&postId=2160134" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Threads</a>

#новости #openai

30 комментариев