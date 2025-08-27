Отчёт Whoosh за полугодие: выручка упала на 14,7% — из-за непогоды и сбоев мобильного интернета

Чистый убыток — 1,9 млрд рублей.Источник: ТАССКикшеринг отчитался за шесть месяцев 2025 года: выручка за этот период упала на 14,7% год к году — до 5,4 млрд рублей. На неё повлияли погодные условия (какие именно — не уточняют) и регулярные сбои в работе мобильного интернета, говорят в компании. Например, в июле 2025-го проект «На связи» в июле 2025 года зафиксировал 2099 «отключений интернета» в разных регионах России.При этом в странах Латинской Америки выручка составила 928 млн рублей — она выросла на 174,6% год к году.Общий чистый убыток — 1,9 млрд рублей. Чистый долг Whoosh на конец первой половины 2025 года составил 12,9 млрд рублей.Общее количество поездок упало на 10% — до 56,5 млн. Среднее количество поездок на одного активного пользователя уменьшилось на 4% — до 13. Акции компании после публикации отчёта упали на 1,66%, следует из данных Investing.com. На 13:19 мск одна бумага стоит 131,5 рубля.#новости #whoosh #отчётности