В июле 2025 года в России 2099 раз «отключали интернет» — проект «На связи»

В июне — 662 раза.По словам проекта «На связи», сотрудничающего с «Обществом защиты интернета», в основном в России происходят «частичные интернет-шатдауны»: когда в каких-то районах города интернет работает, а в каких-то нет.В июле 2025 года проект зафиксировал 2099 «отключений» интернета — мобильного или домашнего, не уточнил. Как именно считали отключения, тоже не сообщают.В июне 2025-го «На связи» рассказал о 655 «отключениях» за месяц. Теперь данные пересчитали — было 662 «шатдауна».Мобильный интернет регулярно отключают в разных регионах России. Власти объясняют сбои «целями безопасности». В конце июля 2025 года перебои в работе мобильного интернета и сотовой связи наблюдались несколько дней в Свердловской области и Красноярске.Полина ЛааксоСервисывчераCроки подключения проводного интернета выросли в России из-за «аномально высокого» спроса В некоторых регионах количество заявок увеличилось в несколько раз.#новости