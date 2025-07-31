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Таня Боброва
Сервисы

В июле 2025 года в России 2099 раз «отключали интернет» — проект «На связи»

В июне — 662 раза.

  • По словам проекта «На связи», сотрудничающего с «Обществом защиты интернета», в основном в России происходят «частичные интернет-шатдауны»: когда в каких-то районах города интернет работает, а в каких-то нет.
  • В июле 2025 года проект зафиксировал 2099 «отключений» интернета — мобильного или домашнего, не уточнил. Как именно считали отключения, тоже не сообщают.
  • В июне 2025-го «На связи» рассказал о 655 «отключениях» за месяц. Теперь данные пересчитали — было 662 «шатдауна».
  • Мобильный интернет регулярно отключают в разных регионах России. Власти объясняют сбои «целями безопасности». В конце июля 2025 года перебои в работе мобильного интернета и сотовой связи наблюдались несколько дней в Свердловской области и Красноярске.
Полина Лааксо
Сервисы
Cроки подключения проводного интернета выросли в России из-за «аномально высокого» спроса

В некоторых регионах количество заявок увеличилось в несколько раз.

Источник фото: РБК

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