«Т-Банк» начал тестировать бесконтактную оплату с помощью iPhone

Через T-Pay.В видеоролике, опубликованном «Кодом Дурова», пользователь нажимает на виджет на заблокированном экране iPhone, заходит в приложение банка по Face ID и подносит смартфон к терминалу «Сбера» для оплаты.В «Т-Банке» подтвердили редакции vc.ru, что «на данный момент тестируют бесконтактную оплату с помощью T-Pay для iPhone», но другими деталями к моменту публикации не поделились.Пока бесконтактная оплата телефоном с помощью T-Pay доступна только для Android. iOS не поддерживают.Источник видео: «Код Дурова»В августе 2025 года «Сбер» выпустил приложение с функцией бесконтактной оплаты через iPhone «Активы Онлайн». Из App Store его удалили, но установить его можно в отделении банка.Чтобы функция заработала, нужно разрешить сервису доступ к Bluetooth. Для самой оплаты необходимо открыть приложение, поднести телефон к терминалу и подтвердить операцию. Банк обещал обеспечить поддержку технологии на всех своих новых «биометрических» терминалах.#новости #тбанк