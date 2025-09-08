Популярное
Полина Лааксо
Деньги

«Т-Банк» начал тестировать бесконтактную оплату с помощью iPhone

Через T-Pay.

  • В видеоролике, опубликованном «Кодом Дурова», пользователь нажимает на виджет на заблокированном экране iPhone, заходит в приложение банка по Face ID и подносит смартфон к терминалу «Сбера» для оплаты.
  • В «Т-Банке» подтвердили редакции vc.ru, что «на данный момент тестируют бесконтактную оплату с помощью T-Pay для iPhone», но другими деталями к моменту публикации не поделились.
  • Пока бесконтактная оплата телефоном с помощью T-Pay доступна только для Android. iOS не поддерживают.
Источник видео: «Код Дурова»
  • В августе 2025 года «Сбер» выпустил приложение с функцией бесконтактной оплаты через iPhone «Активы Онлайн». Из App Store его удалили, но установить его можно в отделении банка.
  • Чтобы функция заработала, нужно разрешить сервису доступ к Bluetooth. Для самой оплаты необходимо открыть приложение, поднести телефон к терминалу и подтвердить операцию. Банк обещал обеспечить поддержку технологии на всех своих новых «биометрических» терминалах.

#новости #тбанк

27 комментариев