Внебиржевой курс доллара превышал 87 рублей

К 12:03 мск опустился до 85,47 рубля за $1, следует из данных Investing.com.Официальный курс доллара, установленный ЦБ на 10 сентября 2025 года, — 83,24 рубля. На 90 копеек больше, чем 9 сентября.В «БКС Экспресс» указывают на «цикл снижения ключевой ставки, усиливающий спрос на валюту под импорт», и отмену обязательной продажи выручки экспортёрами, что снижает предложение валюты на рынке.В «Банке "Санкт-Петербург"» напомнили, что сегодня, 10 сентября 2025 года, Росстат выпустит данные по инфляции, а ЦБ должен опубликовать сведения сентябрьского мониторинга предприятий — с динамикой ценовых ожиданий бизнеса.Давление на российскую валюту также связывают с угрозами очередных санкций ЕС и ожиданиями, что ЦБ снизит ключевую ставку на заседании 12 сентября — вплоть до 16% с текущих 18%.Источник фото: Getty ImagesРынок акций открылся снижением большинства бумаг, однако просадку удалось отыграть, сообщают в «Альфа-банке». Индекс Мосбиржи находится выше 2930 пунктов к моменту публикации заметки. В банке отмечают, что «слабость» рубля оказывает поддержку акциям экспортёров и сырьевых фирм.Полина ЛааксоДеньги23 авгКлючевая ставка и геополитика: «РБК Инвестиции» — о факторах, которые повлияют на курс доллара к рублю в сентябре 2025 года 1 августа курс доллара, установленный ЦБ, составлял 80,31 рубля. 23 августа — 80,75 рубля.#новости #курсывалют