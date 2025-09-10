Популярное
Полина Лааксо
Деньги

Внебиржевой курс доллара превышал 87 рублей

К 12:03 мск опустился до 85,47 рубля за $1, следует из данных Investing.com.

  • Официальный курс доллара, установленный ЦБ на 10 сентября 2025 года, — 83,24 рубля. На 90 копеек больше, чем 9 сентября.
  • В «БКС Экспресс» указывают на «цикл снижения ключевой ставки, усиливающий спрос на валюту под импорт», и отмену обязательной продажи выручки экспортёрами, что снижает предложение валюты на рынке.
  • В «Банке "Санкт-Петербург"» напомнили, что сегодня, 10 сентября 2025 года, Росстат выпустит данные по инфляции, а ЦБ должен опубликовать сведения сентябрьского мониторинга предприятий — с динамикой ценовых ожиданий бизнеса.
  • Давление на российскую валюту также связывают с угрозами очередных санкций ЕС и ожиданиями, что ЦБ снизит ключевую ставку на заседании 12 сентября — вплоть до 16% с текущих 18%.
Источник фото: Getty Images
  • Рынок акций открылся снижением большинства бумаг, однако просадку удалось отыграть, сообщают в «Альфа-банке». Индекс Мосбиржи находится выше 2930 пунктов к моменту публикации заметки. В банке отмечают, что «слабость» рубля оказывает поддержку акциям экспортёров и сырьевых фирм.
Ключевая ставка и геополитика: «РБК Инвестиции» — о факторах, которые повлияют на курс доллара к рублю в сентябре 2025 года

1 августа курс доллара, установленный ЦБ, составлял 80,31 рубля. 23 августа — 80,75 рубля.

Источник фото: «Интерфакс»

#новости #курсывалют

