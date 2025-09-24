Повышение НДС ускорит инфляцию в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной приведёт к её замедлению и позволит снизить ключевую ставку — РБК

Издание поговорило с экономистами о последствиях увеличения налога на добавленную стоимость. Динамика ключевой ставки с сентября 2023 года по начало сентября 2025-го. Скриншот vc.ru Предложение Минфина о повышении НДС с 20% до 22% и снижению порога выручки для уплаты налога компаниями на УСН может скорректировать дальнейшие решения ЦБ по ключевой ставке, говорят опрошенные РБК экономисты.Регулятор, который три заседания подряд снижал ставку, может взять паузу или «замедлить темпы смягчения денежно-кредитной политики», чтобы оценить краткосрочные инфляционные риски. В ЦБ отметили, что учитывали «налоговые инициативы» в ходе прошедшего заседания.Потенциальное увеличение НДС и расширение круга плательщиков может подтолкнуть бизнес начать увеличивать цены заранее, считает экономист «Ренессанс Капитала» Андрей Мелащенко. Похожая ситуация наблюдалась летом 2018 года, когда власти утвердили повышение НДС с 18% до 20%.В октябре 2025 года ЦБ может взять паузу в снижении ключевой ставки, которая «скорее всего» продлится до марта 2026-го, прогнозирует главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах. По его словам, дальнейшее снижение ставки будет «более медленным».Повышение НДС на 2 п.п. может привести к ускорению годовой инфляции на 1 п.п., полагает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. В таком случае снижение ключевой ставки «наверняка замедлится», и на конец 2025 года она «в лучшем случае» будет на уровне 15%.Однако налог на добавленную стоимость вызывает «не монетарную инфляцию, а инфляцию издержек», которая плохо регулируется инструментами денежно-кредитной политики, отмечает директор по макроэкономическому анализу «ОТП Банка» Дмитрий Голубков. Поэтому ЦБ может продолжить снижение ставки.В долгосрочной перспективе рост НДС позволит снизить дефицит бюджета, что создаст предпосылки для замедления инфляции, считает заведующий лабораторией денежно-кредитной политики Института Гайдара Евгений Горюнов.В вопросе влияния реформы на курс рубля мнения экономистов разделились. По мнению Голубкова, повышение НДС приведёт к снижению потребительского спроса, в том числе на импортные товары, но вместе с тем его могут увеличить «государственные расходы». Табах считает, что рост НДС и сохранение высоких ставок станут факторами поддержки рубля.Полина ЛааксоИнвестиции4чИндекс Мосбиржи снизился на фоне налоговых и геополитических новостей На 14:34 мск 24 сентября 2025 года IMOEX составляет 2719,42 пункта.#новости #ндс #налоги