Артур Томилко
Деньги

Повышение НДС ускорит инфляцию в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной приведёт к её замедлению и позволит снизить ключевую ставку — РБК

Издание поговорило с экономистами о последствиях увеличения налога на добавленную стоимость.

Динамика ключевой ставки с сентября 2023 года по начало сентября 2025-го. Скриншот vc.ru 
  • Предложение Минфина о повышении НДС с 20% до 22% и снижению порога выручки для уплаты налога компаниями на УСН может скорректировать дальнейшие решения ЦБ по ключевой ставке, говорят опрошенные РБК экономисты.
  • Регулятор, который три заседания подряд снижал ставку, может взять паузу или «замедлить темпы смягчения денежно-кредитной политики», чтобы оценить краткосрочные инфляционные риски. В ЦБ отметили, что учитывали «налоговые инициативы» в ходе прошедшего заседания.
  • Потенциальное увеличение НДС и расширение круга плательщиков может подтолкнуть бизнес начать увеличивать цены заранее, считает экономист «Ренессанс Капитала» Андрей Мелащенко. Похожая ситуация наблюдалась летом 2018 года, когда власти утвердили повышение НДС с 18% до 20%.
  • В октябре 2025 года ЦБ может взять паузу в снижении ключевой ставки, которая «скорее всего» продлится до марта 2026-го, прогнозирует главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах. По его словам, дальнейшее снижение ставки будет «более медленным».
  • Повышение НДС на 2 п.п. может привести к ускорению годовой инфляции на 1 п.п., полагает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. В таком случае снижение ключевой ставки «наверняка замедлится», и на конец 2025 года она «в лучшем случае» будет на уровне 15%.
  • Однако налог на добавленную стоимость вызывает «не монетарную инфляцию, а инфляцию издержек», которая плохо регулируется инструментами денежно-кредитной политики, отмечает директор по макроэкономическому анализу «ОТП Банка» Дмитрий Голубков. Поэтому ЦБ может продолжить снижение ставки.
  • В долгосрочной перспективе рост НДС позволит снизить дефицит бюджета, что создаст предпосылки для замедления инфляции, считает заведующий лабораторией денежно-кредитной политики Института Гайдара Евгений Горюнов.
  • В вопросе влияния реформы на курс рубля мнения экономистов разделились. По мнению Голубкова, повышение НДС приведёт к снижению потребительского спроса, в том числе на импортные товары, но вместе с тем его могут увеличить «государственные расходы». Табах считает, что рост НДС и сохранение высоких ставок станут факторами поддержки рубля.
Полина Лааксо
Инвестиции
Индекс Мосбиржи снизился на фоне налоговых и геополитических новостей

На 14:34 мск 24 сентября 2025 года IMOEX составляет 2719,42 пункта.

Источник фото: «Известия»

