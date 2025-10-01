В App Store появилось ещё одно приложение «Т-Банка» с бесконтактной оплатой через T-Pay

Называется VibroGym App.Скриншот vc.ruПриложение полностью повторяет прошлую версию, но с другим названием, пишет Rozetked.«Т-Банк» выпустил iOS-приложение с поддержкой бесконтактной оплаты с помощью T-Pay в сентябре 2025 года. Сервис основан на технологии Bluetooth Low Energy и пока совместим с терминалами «Сбера», которые поддерживают «Вжух».После удаления приложения из App Store банк выпускал ещё две версии. Специалисты банка также устанавливают приложение для iPhone в 11 магазинах restore: Москвы и Санкт-Петербурга до 10 октября 2025 года.#новости #тбанк