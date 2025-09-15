Обновлённое приложение с функциями «Т-Банка» называется EasyCatch Sounder.Ссылкой на скачивание поделился сам «Т-Банк» в официальном Telegram-канале и предупредил: его могут удалить из App Store в любой момент.Сервис бесконтактной оплаты основан на технологии Bluetooth Low Energy и пока совместим с терминалами «Сбера», которые поддерживают бесконтактную оплату «Вжух».Требования — iOS 16 и новее, версия приложения от 7.19, а также подключение к интернету и Bluetooth.Чтобы функция заработала, нужно разрешить сервису доступ к Bluetooth. Для самой оплаты необходимо открыть приложение, нажать на кнопку «Оплатить айфоном» на главном экране и поднести телефон к терминалу.Скриншот из промовидео «Т-Банка»#новости #тбанк