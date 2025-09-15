Популярное
Полина Лааксо
Деньги

«Т-Банк» выпустил iOS-приложение с поддержкой бесконтактной оплаты с помощью T-Pay

Обновлённое приложение с функциями «Т-Банка» называется EasyCatch Sounder.

  • Ссылкой на скачивание поделился сам «Т-Банк» в официальном Telegram-канале и предупредил: его могут удалить из App Store в любой момент.
  • Сервис бесконтактной оплаты основан на технологии Bluetooth Low Energy и пока совместим с терминалами «Сбера», которые поддерживают бесконтактную оплату «Вжух».
  • Требования — iOS 16 и новее, версия приложения от 7.19, а также подключение к интернету и Bluetooth.
  • Чтобы функция заработала, нужно разрешить сервису доступ к Bluetooth. Для самой оплаты необходимо открыть приложение, нажать на кнопку «Оплатить айфоном» на главном экране и поднести телефон к терминалу.
Скриншот из промовидео «Т-Банка»
Скриншот из промовидео «Т-Банка»

#новости #тбанк

17
13
93 комментария