Власти согласились сохранить льготу на уплату НДС для сделок с российским ПО из реестра Минцифры — «Ъ»

И исключить положение об её отмене с 2026 года из законопроекта.Михаил Мишустин. Источник фото: ТАСССреди основных аргументов за сохранение льготы — «системная значимость ИТ для технологической независимости и цифровой трансформации», пишет «Ъ» со ссылкой на источники.По их данным, инициатор дискуссии — глава Минцифры Максут Шадаев. Он поддержал просьбы участников ИТ-рынка, которые предупреждали, что изменения приведут к сокращению выручки, оттоку кадров и закрытиями, а бюджет в случае отмены льготы потеряет, по их подсчётам, 46,5 млрд рублей.Решение «формализуют» ко второму чтению законопроекта. Он, среди прочего, предполагает, что ставку страховых взносов для ИТ-отрасли в 7,6% сохранят свыше облагаемой базы, а в пределах неё повысят до 15%.Дополнено в 9:18 мск: «Ъ» отредактировал формулировки после публикации. Сначала речь шла о том, что НДС «вводить не будут». Теперь издание добавляет, что «вводить» его не будут «с высокой вероятностью». С 2021 года разработчики и компании могут не платить НДС при продаже ПО, включённого в реестр Минцифры. Льгота помогала стимулировать спрос на российские решения.Полина ЛааксоВ правительстве обсуждают смягчение грядущих условий по НДС для малого бизнеса на «упрощёнке» — РБК Предложенные в сентябре 2025 года поправки предусматривают снижение порога выручки для фирм и ИП на УСН, при превышении которого они обязаны уплачивать НДС.