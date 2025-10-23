В правительстве обсуждают смягчение грядущих условий по НДС для малого бизнеса на «упрощёнке» — РБК

Предложенные в сентябре 2025 года поправки предусматривают снижение порога выручки для фирм и ИП на УСН, при превышении которого они обязаны уплачивать НДС.Источник фото: ТАССОбязанность уплачивать НДС для бизнеса на упрощённой системе налогообложения (УСН) с доходами от 60 млн рублей в год ввели с 2025 года. С 2026 года порог предлагают снизить с 60 млн до 10 млн рублей, а базовую ставку НДС поднять с 20 до 22%. Госдума уже поддержала пакет поправок в первом чтении.По словам источника РБК, «сейчас» в правительстве обсуждают «лестницы» порогов выручки для перехода на НДС. Например, в первый год это будет 30 млн рублей, во второй — 20 млн рублей, а дальше — 15 млн. Но так как порог в 30 млн «не решает» задачу по борьбе с теневым сектором экономики, есть другие варианты.В первый год — 20 млн рублей. Далее — 15 млн и 10 млн рублей соответственно.В первый год — 20 млн рублей. В следующий — 10 млн рублей.Для бизнеса, который с 2026 года впервые станет плательщиком НДС, могут предусмотреть годовой мораторий на штрафы за непредставление налоговой декларации в срок, также сообщили источники РБК.Полина ЛааксоДеньги1чВласти согласились сохранить льготу на уплату НДС для сделок с российским ПО из реестра Минцифры — «Ъ» И исключить положение об её отмене с 2026 года из законопроекта.#новости