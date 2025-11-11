Минфин бессрочно отложил отмену льготы по НДС на российское ПО — первый замминистра финансов

Она пока отложена бессрочно. Наша задача же собрать дополнительные доходы. И, конечно, мы пытаемся как Минфин — и на площадке правительства это активно обсуждаем — собрать доходы отовсюду, откуда можем, и конечно, любые льготы у нас всегда вызывают вопросы, особенно введённые много лет назад.

Знаете, на удивление, у нас в новом пакете было очень много предложений, но самый активный отклик был как раз на НДС для российского ПО. Это удивительно, потому что отрасль так консолидировалась. И очень доходчиво и правильно показала нам реальные последствия финансовых результатов самих компаний.