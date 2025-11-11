Популярное
Таня Боброва
Деньги

Минфин бессрочно отложил отмену льготы по НДС на российское ПО — первый замминистра финансов

Отрасль консолидировалась и «очень доходчиво» показала возможные последствия, заявила Ирина Окладникова.

Источник: «Яндекс Карты»
  • О том, что от идеи отменять нулевой НДС для сделок с отечественным ПО отказались, рассказала на CNews Forum 2025 первый заместитель министра финансов России Ирина Окладникова. Её слова приводят «РИА Новости» и ТАСС.

Она пока отложена бессрочно. Наша задача же собрать дополнительные доходы. И, конечно, мы пытаемся как Минфин — и на площадке правительства это активно обсуждаем — собрать доходы отовсюду, откуда можем, и конечно, любые льготы у нас всегда вызывают вопросы, особенно введённые много лет назад.

Знаете, на удивление, у нас в новом пакете было очень много предложений, но самый активный отклик был как раз на НДС для российского ПО. Это удивительно, потому что отрасль так консолидировалась. И очень доходчиво и правильно показала нам реальные последствия финансовых результатов самих компаний.

Ирина Окладникова
  • По её словам, «результаты, которые показали в случае отмены льготы», заставили Минфин передумать. Поэтому в поправках ко второму чтению, которые рассмотрят «на следующей неделе» (с 17 ноября 2025 года), «эта льгота остаётся», добавила она.
  • О том, что из уже принятого в первом чтении законопроекта, вероятно, исключат норму об отмене с 2026 года освобождения от НДС сделок с ПО из реестра отечественного, в октябре 2025 года говорили источники «Ъ».
  • ИТ-отрасль просила сохранить льготу и предупреждала, что её отмена приведёт к сокращению выручки и оттоку кадров, а потери бюджета могут составить до 46,5 млрд рублей.
11 комментариев