Минимальная сумма перевода — 300 рублей.Источник фото: UN TourismОб опции рассказали «Ведомости» со ссылкой на клиента «Т-Банка». В службе поддержки подтвердили запуск, а также не исключили, что в будущем переводы заработают и для владельцев российских SIM-карт.Максимальная сумма перевода на счёт в Alipay или WeChat Pay — 1 млн рублей. Исполнить платёж обещают за 24 часа.Пресс-служба банка не комментировала запуск, поэтому на кого он ориентирован, неизвестно. В аудиторско-консалтинговой Kept полагают, что это услуга для российских продавцов-физлиц с невысокими оборотами, которые закупают товары на китайских маркетплейсах.Туристам сервис вряд ли пригодится, рассуждают в адвокатском бюро A-Pro: они вряд ли будут получать китайскую SIM-карту и «разбираться в тонкостях подключения к местным платёжным системам». Возможное исключение — деловые туристы, которые регулярно ездят в КНР по работе.В декабре 2024 года «Т-Банк» раскрыл планы открыть филиалы в Китае — в Шанхае и Сиане. Но данных о подвижках пока нет.15 сентября 2025 года Китай ввёл «пробный» безвизовый режим для России — до 14 сентября 2026 года. Въехать в страну можно по загранпаспорту. Остаться без визы можно до 30 дней.Российские карты в Китае не работают, а наличные используют не везде. Самый распространённый способ оплаты — платежи по QR-коду через Alipay и WeChat Pay.Валерия ИльинаПутешествия26 сентКак установить приложения WeChat и Alipay и оплачивать с их помощью покупки, отели и такси в Китае Без электронного кошелька в Китае не обойтись.#новости #китай