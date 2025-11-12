Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Личный опыт
Деньги
Крипто
Инвестиции
Карьера
Образование
Путешествия
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Полина Лааксо
Деньги

«Т-Банк» запустил переводы на китайские кошельки Alipay и WeChat Pay — пока только для владельцев китайских SIM-карт

Минимальная сумма перевода — 300 рублей.

Источник фото: UN Tourism
Источник фото: UN Tourism
  • Об опции рассказали «Ведомости» со ссылкой на клиента «Т-Банка». В службе поддержки подтвердили запуск, а также не исключили, что в будущем переводы заработают и для владельцев российских SIM-карт.
  • Максимальная сумма перевода на счёт в Alipay или WeChat Pay — 1 млн рублей. Исполнить платёж обещают за 24 часа.
  • Пресс-служба банка не комментировала запуск, поэтому на кого он ориентирован, неизвестно. В аудиторско-консалтинговой Kept полагают, что это услуга для российских продавцов-физлиц с невысокими оборотами, которые закупают товары на китайских маркетплейсах.
  • Туристам сервис вряд ли пригодится, рассуждают в адвокатском бюро A-Pro: они вряд ли будут получать китайскую SIM-карту и «разбираться в тонкостях подключения к местным платёжным системам». Возможное исключение — деловые туристы, которые регулярно ездят в КНР по работе.
  • В декабре 2024 года «Т-Банк» раскрыл планы открыть филиалы в Китае — в Шанхае и Сиане. Но данных о подвижках пока нет.
  • 15 сентября 2025 года Китай ввёл «пробный» безвизовый режим для России — до 14 сентября 2026 года. Въехать в страну можно по загранпаспорту. Остаться без визы можно до 30 дней.
  • Российские карты в Китае не работают, а наличные используют не везде. Самый распространённый способ оплаты — платежи по QR-коду через Alipay и WeChat Pay.
Валерия Ильина
Путешествия
Как установить приложения WeChat и Alipay и оплачивать с их помощью покупки, отели и такси в Китае

Без электронного кошелька в Китае не обойтись.

Как установить приложения WeChat и Alipay и оплачивать с их помощью покупки, отели и такси в Китае

#новости #китай

5
8 комментариев