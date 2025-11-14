ИТ-компании снова попросили правительство сохранить налоговые льготы, а страховые взносы предложили повышать постепенно

До этого правительство уже согласилось сохранить льготы по НДС для разработчиков ПО. Письмо с предложениями подготовила рабочая группа уполномоченного по правам предпринимателей в Москве при участии Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий, «Руссофта», «Отечественного софта» и других отраслевых организаций. Его направили главе Минфина Антону Силуанову и председателю комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову. С текстом ознакомились «Ведомости».В письме участники рынка снова попросили сохранить для них налоговые льготы. В частности, оставить нулевой ставку НДС для отечественного ПО и 5%-ный налог на прибыль для ИТ-компании, а также сохранить «привилегии» для резидентов «Сколково». Авторы обращения также попросили отказаться то единовременного увеличения страховых выплат до 15% с 2026 года. Вместо этого они предлагают поднимать ставку постепенно — с 9% до 15% в период до 2030 года.По мнению ИТ-компаний, текущие планы по изменению условий для рынка приведут к «дестабилизации налоговой системы, тормозу в развитии отрасли и цифровизации российской экономики в целом».С 2021 года в рамках государственной поддержки для разработчиков ПО действует нулевая ставка НДС. В сентябре 2025-го в Госдуме предложили отказаться от льготы, а также поднять тариф страховых взносов для с 7,6% до 15%.Инициативы вызвали негативную реакцию в отрасли. После этого правительство решило сохранить нулевой НДС для разработчиков ПО.Артур ТомилкоМнениявчераДорогие деньги, охлаждение экономики и снижение маржинальности: операторы и ИТ-компании рассказали о текущих проблемах своего бизнеса Власти признают, что технологическая отрасль находится в «переломной точке», нуждается в изменении регулирования и новых мерах поддержки.#новости