Крупные российские ИТ-компании обяжут к 1 июня 2026 года заключить соглашения с вузами для финансовой поддержки и помощи с кадрами

Иначе они потеряют аккредитацию.Источник: ShutterstockДо этой даты необходимо подать заявление о продлении аккредитации и приложить к нему заключённые соглашения с вузами и колледжами о мерах финансовой поддержки и нефинансовой помощи в подготовке кадров, пишут «Ведомости». Количество соглашений не ограничено, какой минимум — неизвестно.Сроки пропишут в соответствующем постановлении. После его публикации утвердят порядок взаимодействия и отчётов.ИТ‑компании будут участвовать в создании и актуализации образовательных программ по ИТ-специальностям, направлять сотрудников для проведения занятий, привлекать преподавателей и специалистов для обучения студентов, а также развивать программы стажировок и помогать с техническим оснащением учебных заведений.Глава Минцифры Максут Шадаев предложил принудить крупные ИТ-компании к участию в обучении студентов профильных вузов ещё в мае 2024 года. В августе рассказал, что ведомство думает обязать их вкладывать в такие учреждения 5% «сэкономленных» налогов.На ноябрь 2025 года в реестре аккредитованных ИТ-фирм числилось свыше 20 тысяч участников. Требование отчислять деньги на поддержку вузовских ИТ-программ хотят предъявить к тем, кто выручает от 1 млрд рублей в год и содержит от 100 сотрудников. Их же касается требование заключить соглашения с вузами. В ноябре 2024 года ведомство также предложило обязать крупный ИТ-бизнес отправлять сотрудников преподавать в вузах, на что в отрасли говорили, что уже сотрудничают с университетами: они предлагают стипендии, совместные программы. Помимо этого, с 2023 года «Т-Банк» и ещё около 30 российских фирм развивают Центральный университет.#новости