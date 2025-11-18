В третьем чтении документ планируют рассмотреть 20 ноября 2025 года.Источник: Госдума Пакет поправок в Налоговый кодекс депутаты одобрили во втором, основном чтении. Они предполагают в том числе повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 22% с 1 января 2026 года. Последний раз его повышали в 2019 году — с 18% до 20%. Для социально значимых товаров сохранят льготную ставку в 10%.Порог выручки для компаний на упрощённой системе налогообложения, при превышении которого они обязаны уплачивать НДС, будут снижать постепенно: с 60 млн рублей до 20 млн рублей в 2026 году, до 15 млн рублей в 2027-м и до 10 млн рублей в 2028-м. В первом чтении законопроект предполагал снижение порога до 10 млн рублей с 1 января 2026 года.Льготу по НДС при сделках с российским ПО сохранили, уточняет «РИА Новости». О том, что от идеи отменять нулевой НДС для сделок с отечественным ПО отказались, говорила первый замминистра финансов Ирина Окладникова. По её словам, отрасль консолидировалась и «очень доходчиво» показала возможные последствия.Порог выручки для применения патентной системы налогообложения тоже будут снижать постепенно: с 60 млн рублей до 20 млн рублей в 2026-м, до 15 млн рублей в 2027-м и до 10 млн рублей в 2028-м. Первое чтение предполагало исключение из перечня её видов деятельности торговлю в стационарных объектах и автомобильные грузоперевозки. Во втором это положение убрали.Ставку страховых взносов для ИТ-отрасли в 7,6% сохранят свыше облагаемой базы, а в пределах неё повысят до 15%.С 1 сентября 2026 года в России введут технологический сбор за импорт или производство продукции с электронной компонентной базой. Плательщиками станут юрлица и ИП. Перечень продуктов и размеры сбора установит правительство. Минпромторг говорил, что сбор будут вводит поэтапно: сначала с готовой техники, включая ноутбуки и смартфоны, затем — с электрокомпонентов.Деятельность букмекерских контор и тотализаторов будет облагаться налогом в 7% с разницы между полученными ставками и выплаченными выигрышами. Изначально предполагалось, что они должны будут платить налог в 5% от всех принятых ставок.#новости #законы