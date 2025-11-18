С 1 сентября 2026 года в России введут технологический сбор за импорт или производство продукции с электронной компонентной базой. Плательщиками станут юрлица и ИП. Перечень продуктов и размеры сбора установит правительство. Минпромторг говорил, что сбор будут вводит поэтапно: сначала с готовой техники, включая ноутбуки и смартфоны, затем — с электрокомпонентов.