Отчёт «Т-Технологий» за квартал: выручка — 367 млрд рублей, операционная чистая прибыль — 45,2 млрд рублей

Компания представила финансовые результаты за третий квартал 2025 года. Источник: «Т-Технологии»Выручка «Т-Технологий» в третьем квартале 2025 года выросла на 39% год к году — до 367 млрд рублей.Операционная чистая прибыль увеличилась на 19% — до 45,2 млрд рублей. Она не учитывает долю в «Каталитик пипл», которым «Т-Технологии» владеют совместно с «Интерросом», а также покупку 10% в ЗПИФ «Консорциум.Первый», основном владельце «Яндекса», — то есть это чистая прибыль бизнеса именно «Т-Технологий».Общее количество клиентов экосистемы компании выросло на 16% год к году и составило 52,8 млн. Количество активных клиентов — 34 млн против 31,4 млн в третьем квартале 2024 года.Группа обслуживает текущие счета более 45,3 млн клиентов, свыше 1,6 млн клиентов в сегменте малого и среднего бизнеса, более 9,3 млн клиентов брокера «Т-Инвестиции».«Тинькофф» сменил название на «Т-Банк» в июне 2024 года. Тогда же обновили названия других продуктов и сервисов. Головная компания получила название «Т-Технологии» вместо «ТКС Холдинг». Группа также присоединила «Росбанк» в качестве филиала.#новости #ттехнологии #отчётности