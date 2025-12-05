Правительство утвердило состав рабочей группы по платформенной экономике — туда вошли Wildberries, Ozon, «Авито», Lamoda, «Авиасейлс», «Яндекс» и другие

Она в первую очередь займётся рассмотрением подзаконных актов к закону «О платформенной экономике».Источник фото: «Ведомости»Среди других участников рабочей группы — «Мегамаркет», VK, «Профи.ру» и X5 Group, сообщили «Ведомости» со ссылкой на аппарат правительства. Туда вошли и другие представители интернет-торговли, туризма, промышленности и права, но их имена и названия компаний газета не приводит.Интересы потребителей будет представлять «Общественная потребительская инициатива». «Ответственный секретарь» — вице-президент ассоциации экспертов рынка ритейла Денис Косенков.Сопредседатель от правительства — первый замминистра Минэка Максим Колесников. Лицо от бизнеса определят голосованием. Рабочая группа будет анализировать предлагаемые изменения, связанные с платформенной экономикой, чтобы «был соблюдён баланс интересов бизнеса, продавца и покупателя». Среди тем: проверка партнёров и товарных карточек, критерии оказания услуг одному пользователю-заказчику, работа с налоговыми органами, гарантии для платформенных занятых.Принцип такой: ведомство направляет рабочей группе проект своего акта, а та либо согласовывает его, либо даёт замечания. Если есть замечания — проводится совместное совещание. Если снять их не смогли, критику направляют в аппарат правительства.Участники группы смогут не только оценивать уже выдвинутые предложения, но и подготавливать свои собственные. В Торгово-промышленной палате убеждены, что тем для обсуждений будет много, так как «платформы стали центром многих скандалов»Владимир Путин подписал закон о платформенной экономике в июле 2025 года. Документ определяет понятия «платформенная экономика», «цифровая платформа» и «посредническая цифровая платформа», вводит реестр последних и правила их работы.Артур ТомилкоМаркетплейсы25 нояб«Битва за скидки»: о чём спорят банки и маркетплейсы Кого поддерживают продавцы, а кого — ритейлеры и что планирует предпринять ЦБ.#новости