Евгения Евсеева
Деньги

Итальянская UniCredit продала «ПР-Лизинг» активы своей лизинговой «дочки» в России — «Ъ»

Группа начала активно сворачивать бизнес в стране.

Источник: unicreditgroup
  • «ПР-Лизинг» приобрела у лизинговой «дочки» «Юникредит банка» практически весь портфель долгосрочных контрактов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
  • В рамках сделки продали портфель на сумму около 3 млрд рублей. Остальную часть погасят в «ближайшее время», рассказали источники.
  • В «ПР-Лизинге» подтвердили факт сделки, но отказались назвать её сумму.
  • Группа ориентирует российскую «дочку» на резкое сокращение присутствия по модели другой итальянской группы — Intesa. Продажа портфеля, а не всей компании, позволяет избежать длительных согласований с правительственной комиссией и обязательного взноса в бюджет в размере 35% от стоимости актива, говорят источники. Сделка с «ПР-Лизингом» — первый крупный шаг в этом процессе.

  • UniCredit начала предварительные переговоры о продаже бизнеса в России ещё в 2022 году, но пока сделать этого не смогла. Материнская структура «Юникредит банка» находится под давлением ЕЦБ. Регулятор требует сократить бизнес в России.

#новости #юникредит #unicredit

