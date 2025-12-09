Госдума приняла законопроект о доступе Росфинмониторинга к данным НСПК о переводах по картам «Мир» и через СБП

Документ одобрили во втором и третьем чтениях.Источник фото: «Банки.ру»Поправки позволят Росфинмониторингу бесплатно получать от Национальной системы платёжных карт (НСПК), которая выступает оператором Системы быстрых платежей (СБП), карт «Мир» и универсального QR-кода, информацию о переводах с их использованием.Разглашать факт передачи этих данных НСПК не сможет. Сроки, состав и порядок отправки обе стороны пропишут в отдельном соглашении. Его согласует ЦБ.Цель — усилить контроль за антиотмывочными транзакциями. Авторы также рассчитывают «сократить нагрузку на кредитные организации», снизив число «веерных» запросов от ведомства.Изменения вступят в силу с 1 сентября 2026 года. Их должен утвердить Совфед и подписать президент#новости