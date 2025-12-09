Популярное
Полина Лааксо
Деньги

Госдума приняла законопроект о доступе Росфинмониторинга к данным НСПК о переводах по картам «Мир» и через СБП

Документ одобрили во втором и третьем чтениях.

Источник фото: «Банки.ру»
Источник фото: «Банки.ру»
  • Поправки позволят Росфинмониторингу бесплатно получать от Национальной системы платёжных карт (НСПК), которая выступает оператором Системы быстрых платежей (СБП), карт «Мир» и универсального QR-кода, информацию о переводах с их использованием.
  • Разглашать факт передачи этих данных НСПК не сможет. Сроки, состав и порядок отправки обе стороны пропишут в отдельном соглашении. Его согласует ЦБ.
  • Цель — усилить контроль за антиотмывочными транзакциями. Авторы также рассчитывают «сократить нагрузку на кредитные организации», снизив число «веерных» запросов от ведомства.
  • Изменения вступят в силу с 1 сентября 2026 года. Их должен утвердить Совфед и подписать президент

#новости

53 комментария