Артур Томилко
Деньги

Владимир Путин подписал закон о доступе Росфинмониторинга к данным НСПК о переводах по картам «Мир» и через СБП

Он вступит в силу с 1 сентября 2026 года

  • Закон позволяет Росфинмониторингу бесплатно получать от Национальной системы платёжных карт (НСПК), которая выступает оператором Системы быстрых платежей (СБП), карт «Мир» и универсального QR-кода, информацию о переводах с их использованием.
  • Разглашать факт передачи этих данных НСПК не сможет. Сроки, состав и порядок отправки обе стороны пропишут в отдельном соглашении. Его согласует ЦБ.
  • Целью закона авторы называли усиление антиотмывочного контроля за транзакциями. Он также должен «сократить нагрузку на кредитные организации», снизив число «веерных» запросов от ведомства.
  • Правительство внесло документ в Госдуму в конце мая 2025 года. Его окончательно одобрили во втором и третьем чтении 9 декабря.

#новости #законы

