В App Store появилось приложение «Ягодный фест» с функциями «Россельхозбанка»

Оно получило обновления интерфейса и новые функции.Источник: РСХБО приложении «Россельхозбанк» рассказал в своём Telegram-канале. Его призвали скачивать «скорее».Приложение получило улучшенный интерфейс, новые функции и полную интеграцию с платформой для покупки фермерских продуктов «Своё».Официальное iOS-приложение РСХБ удалили из App Store в 2022 году. В марте 2025 года в соцсетях заметили сервис «Учёт надоя» — пресс-служба «Россельхозбанка» подтвердила, что это его замаскированное приложение. В мае 2025-го РСХБ добавил в App Store приложение «ПРОкурочка».#новости #россельхозбанк