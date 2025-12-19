Популярное
Данила Бычков
Деньги

В App Store появилось приложение «Ягодный фест» с функциями «Россельхозбанка»

Оно получило обновления интерфейса и новые функции.

Источник: РСХБ
  • О приложении «Россельхозбанк» рассказал в своём Telegram-канале. Его призвали скачивать «скорее».
  • Приложение получило улучшенный интерфейс, новые функции и полную интеграцию с платформой для покупки фермерских продуктов «Своё».
  • Официальное iOS-приложение РСХБ удалили из App Store в 2022 году. В марте 2025 года в соцсетях заметили сервис «Учёт надоя» — пресс-служба «Россельхозбанка» подтвердила, что это его замаскированное приложение. В мае 2025-го РСХБ добавил в App Store приложение «ПРОкурочка».

