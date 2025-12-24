ЦБ расширил список признаков мошеннических операций — добавил в том числе переводы незнакомому контакту при условии, что до этого человек перевёл крупную сумму сам себе по СБП

Обновлённый перечень будет действовать с 2026 года.Источник: ЦБЦБ рассказал, что с 1 января 2026 года банки начнут выявлять мошеннические переводы по новым признакам — перечень расширят с шести пунктов до 12.Среди новых признаков потенциально мошеннических операций — перевод денег человеку, с котором за последние полгода не было финансовых взаимоотношений, при условии, что менее чем за 24 часа до операции пользователь перевёл сам себе более 200 тысяч рублей из другого банка по СБП.Операцию могут проверить, если за 48 часов до перевода человек сменил номер телефона в онлайн-банке или на Госуслугах или если на смартфоне зафиксировали «подозрительные события» — например, это может быть смена ОС или провайдера связи.Другие признаки — информация о риске мошенничества при совершении перевода от Национальной системы платёжных карт или наличие сведений о получателе денег в госсистеме «Антифрод» (заработает с 1 марта 2026 года).Также будут смотреть на попытки внести наличные с помощью токенизированной карты через банкомат, если владелец счёта за последние 24 часа совершил трансграничный перевод физлицу на сумму свыше 100 тысяч рублей. Ещё один признак — если при бесконтактной операции в банкомате время обмена данными между картой и устройством превышает норму.Первые три признака мошеннических операций, по которым банки могут заблокировать перевод, ЦБ определил в 2018 году. В 2024-м расширил перечень до шести: среди них — уголовное дело против получателя средств и пометка о счёте как о мошенническом в базе самого банка.В августе 2025 года ЦБ определил признаки, при которых банки временно ограничат снятие наличных денег в банкомате — до 50 тысяч рублей в сутки. Среди них — нехарактерное для клиента поведение и рост активности телефонных разговоров и числа сообщений с новых номеров перед операцией.#новости