«Наглость и отчаяние»: российские производители электроники попросили ввести для них «кешбэк» с продаж в рознице, чтобы компенсировать потери от технологического сбора

Последний должен вступить в силу 1 сентября 2026 года. Источник фото: АНО «Вычислительная техника»Письмо с предложением о «кешбэке» направил Минпромторгу консорциум «Вычислительная техника», пишут «Ведомости». В министерстве сообщили, что получили и рассмотрят обращение.Выплачивать его предлагают из общей суммы технологического сбора за предыдущий квартал и тем, чья продукция включена в реестр Минпромторга. А в первые полгода начислять его думают только за продажи в крупной рознице: магазинах DNS, «М.Видео-Эльдорадо», «Ситилинк» и «Технопарк».Суммы возвратов, по мнению консорциума, должны быть такими: за планшет, ноутбук и смартфон стоимостью до 20 тысяч рублей — 7000 рублей; за технику ценой в 20-50 тысяч рублей — 10 тысяч рублей; 50-70 тысяч рублей — «кешбэк» 12 тысяч; а за то, что стоит больше 70 тысяч рублей, — 15 тысяч рублей.По словам представителя Fplus, одного «кешбэка» недостаточно, чтобы повысить конкурентоспособность произведённых в России устройств. Нужно также ограничить параллельный импорт.Аналитик Fintech Lab Сергей Вильянов считает, что в предложении «звучит смесь наглости и отчаяния». Выплаты за отечественность «без учёта качества продукта и реальной востребованности лишь усугубят ситуацию».Госдума приняла поправки о техносборе на электронику, в ноябре 2025 года. В том же месяце их подписал президент. Импортёры и производители будут отчислять его в бюджет при ввозе в Россию электронных компонентов и продукции, которая их содержит, и производстве таких изделий в стране.Перечень товаров, на которые будет распространяться сбор, определит правительство. В Минпромторге говорили, что на первом этапе его планируют брать с готовой электроники, а на втором — с электронных компонентов и модулей. Он не может превышать 5000 рублей за единицу.Артур ТомилкоДеньги28 ноябМинпромторг предложил установить тариф технологического сбора на уровне 750 рублей за смартфон и 1500 рублей за ноутбук — «Ведомости» По словам собеседников газеты, параметры техсбора ещё обсуждаются в правительстве и с участниками рынка.#новости #техсбор