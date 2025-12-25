«Наглость и отчаяние»: российские производители электроники попросили ввести для них «кешбэк» с продаж в рознице, чтобы компенсировать потери от технологического сбора

Госдума приняла поправки о техносборе на электронику, в ноябре 2025 года. В том же месяце их подписал президент. Импортёры и производители будут отчислять его в бюджет при ввозе в Россию электронных компонентов и продукции, которая их содержит, и производстве таких изделий в стране.