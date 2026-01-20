Годовая выручка OpenAI от регулярных платежей в 2025-м превысила $20 млрд

За год она выросла более чем втрое. Источник: BloombergФинансовый директор OpenAI Сара Фрайер заявила, что годовая регулярная выручка (ARR) компании составила более $20 млрд в 2025 году. Показатель включает доходы от регулярных платежей за подписки на продукты компании. В 2023-м он составлял $2 млрд, в 2024 году — $6 млрд.По её словам, рост выручки следует за расширением вычислительных мощностей. В 2025 году этот показатель вырос до 1,9 ГВт по сравнению с 0,6 ГВт в 2024-м. Фрайер также отметила, что показатели ежедневной и еженедельной активной аудитории ChatGPT «продолжают обновлять исторические максимумы».16 января 2026 года в компании рассказали о планах начать тестировать рекламу среди пользователей старше 18 лет в США для бесплатной версии и подписки Go «в ближайшие недели».Кроме того, OpenAI запланировала представить «умное» устройство во второй половине 2026 года. Источники The Information сообщали, что это будет «умная» колонка, а инсайдер с ником Smart Pikachu утверждал, что компания собирается выпустить «замену» AirPods.#новости #openai #chatgpt