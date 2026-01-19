Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
AI
Путешествия
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Крипто
Образование
Мнения
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Ася Карпова
AI

OpenAI запланировала представить «умное» устройство во второй половине 2026 года

В середине января один из инсайдеров писал, что это будут наушники.

Крис Лихейн. Источник: Axios
Крис Лихейн. Источник: Axios
  • OpenAI «на верном пути» к тому, чтобы показать своё первое ИИ-устройство во второй половине 2026 года, рассказал руководитель по глобальной политике компании Крис Лихейн на конференции Axios House Davos. Это «наиболее вероятный» срок, но компания ещё может его сместить.
  • Лихейн назвал «устройства» одним из главных достижений OpenAI в 2026 году. Он отказался комментировать, будет ли это булавка, наушники или другой форм-фактор.

  • 12 января 2026 года инсайдер с ником Smart Pikachu рассказал в X со ссылкой на источники в цепочке поставок, что компания собирается выпустить «замену» AirPods. Внутреннее кодовое название — «Sweetpea». Кейс будет в форме яйца с двумя «капсулами», которые нужно будет помещать за ухо.

  • По словам блогера, презентация запланирована на сентябрь 2026 года. Foxconn должна «подготовить к выпуску пять устройств» к четвёртому кварталу 2028 года.

Схема расположения «капсул». Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fx.com%2Fzhihuipikachu%2Fstatus%2F2010745618734759946%3Fs%3D20&postId=2696635" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">X</a>
Схема расположения «капсул». Источник: X

  • В октябре 2025 года FT со ссылкой на источники писало, что OpenAI разрабатывает устройство без экрана размером с ладонь, которое «принимает звуковые и визуальные сигналы и отвечает на пользовательские запросы». Предположительно, это «умная» колонка, о которой также сообщали источники The Information.

  • Устройство делают совместно с дизайнером Джони Айвом. Он покинул Apple в 2019 году и открыл дизайнерскую компанию LoveFrom. В июле 2025 года OpenAI купила его стартапа Io за $6,5 млрд.

Артур Томилко
Право
Суд в США продлил запрет на использование бренда Io компанией Джони Айва, которую купила OpenAI

Рассмотрение иска от стартапа iyO состоится весной 2026 года, решение может появиться только к 2028-му.

Источник: 9to5mac

#новости

4
2
8 комментариев