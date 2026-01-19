OpenAI запланировала представить «умное» устройство во второй половине 2026 года

В середине января один из инсайдеров писал, что это будут наушники.Крис Лихейн. Источник: AxiosOpenAI «на верном пути» к тому, чтобы показать своё первое ИИ-устройство во второй половине 2026 года, рассказал руководитель по глобальной политике компании Крис Лихейн на конференции Axios House Davos. Это «наиболее вероятный» срок, но компания ещё может его сместить.Лихейн назвал «устройства» одним из главных достижений OpenAI в 2026 году. Он отказался комментировать, будет ли это булавка, наушники или другой форм-фактор.12 января 2026 года инсайдер с ником Smart Pikachu рассказал в X со ссылкой на источники в цепочке поставок, что компания собирается выпустить «замену» AirPods. Внутреннее кодовое название — «Sweetpea». Кейс будет в форме яйца с двумя «капсулами», которые нужно будет помещать за ухо. По словам блогера, презентация запланирована на сентябрь 2026 года. Foxconn должна «подготовить к выпуску пять устройств» к четвёртому кварталу 2028 года.Схема расположения «капсул». Источник: XВ октябре 2025 года FT со ссылкой на источники писало, что OpenAI разрабатывает устройство без экрана размером с ладонь, которое «принимает звуковые и визуальные сигналы и отвечает на пользовательские запросы». Предположительно, это «умная» колонка, о которой также сообщали источники The Information.Устройство делают совместно с дизайнером Джони Айвом. Он покинул Apple в 2019 году и открыл дизайнерскую компанию LoveFrom. В июле 2025 года OpenAI купила его стартапа Io за $6,5 млрд.Артур ТомилкоПраво05.12.2025Суд в США продлил запрет на использование бренда Io компанией Джони Айва, которую купила OpenAI Рассмотрение иска от стартапа iyO состоится весной 2026 года, решение может появиться только к 2028-му. #новости