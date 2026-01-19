OpenAI запланировала представить «умное» устройство во второй половине 2026 года

12 января 2026 года инсайдер с ником Smart Pikachu рассказал в X со ссылкой на источники в цепочке поставок, что компания собирается выпустить «замену» AirPods. Внутреннее кодовое название — «Sweetpea». Кейс будет в форме яйца с двумя «капсулами», которые нужно будет помещать за ухо.