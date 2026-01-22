АТОР рассказала о случаях блокировки денег при оплате туров через СБП в адрес турагентов-самозанятых и ИП

Туроператоров, которые принимают оплату на счета юрлиц, проблема не касается, отмечает организация.Пользователи рассказали АТОР, что российские банки блокировали денежные переводы ещё в 2025 году — и продолжают в 2026-м. В «зоне риска» — турагенты-фрилансеры и ИП, которые принимают оплату на личные карты и счета, отмечает ассоциация.Подозрение могут вызвать и переводы между своими счетами перед оплатой путёвки. Разблокировать операцию могут после звонка в банк с объяснением цели перевода и предоставлением документов или визита в офис — ситуации разные.Вице-президент Российского союза туриндустрии, гендиректор «Юридического агентства Персона Грата» Георгий Мохов рассказал «Инку», что использование личных карт для расчётов в турбизнесе — распространённая практика. Но это нарушение, говорит он: личные счета не предназначены для бизнеса.С 2026 года в России заработал обновлённый перечень признаков мошеннических операций. Контроль ужесточился, и количество блокировок выросло — не только у турагентов, но и у тех, кто сдаёт жильё посуточно, организует авторские туры и других, отметил Мохов.АТОР отмечает, что туроператоров и онлайн-агрегаторов, которые принимают оплату на счета юрлиц, проблема не касается.Артур ТомилкоДеньги19 янвБанки с начала 2026 года усилили блокировки карт и счетов физлиц — некоторые клиенты сталкиваются с ограничениями после покупок на маркетплейсах С 1 января начал действовать обновлённый перечень признаков подозрительных операций.Дополнено в 17:20 мск. ЦБ опроверг информацию о массовых блокировках карт в начале 2026 года. По словам регулятора, с 1 по 19 января обращений граждан «было вдвое меньше обычного» — всего 7431 штука, пишет «РИА Новости». #новости