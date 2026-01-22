АТОР рассказала о случаях блокировки денег при оплате туров через СБП в адрес турагентов-самозанятых и ИП

Банки с начала 2026 года усилили блокировки карт и счетов физлиц — некоторые клиенты сталкиваются с ограничениями после покупок на маркетплейсах

С 1 января начал действовать обновлённый перечень признаков подозрительных операций. Дополнено в 17:20 мск. ЦБ опроверг информацию о массовых блокировках карт в начале 2026 года. По словам регулятора, с 1 по 19 января обращений граждан «было вдвое меньше обычного» — всего 7431 штука, пишет «РИА Новости».