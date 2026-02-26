Nvidia отчиталась о рекордной выручке за квартал и год — $68,1 млрд и $215,9 млрд соответственно

В следующем квартале выручка должна дорасти до $78 млрд, прогнозирует компания. Источник: Getty ImagesКомпания отчиталась за четвёртый квартал и весь финансовый 2026 год, пишет CNBC. Квартальная выручка выросла на 73% год к году — до $68,1 млрд. Годовая — $215,9 млрд, что на 65% больше, чем годом ранее. Оба показателя оказались выше ожиданий аналитиков.Чистая прибыль за квартал — $43 млрд или $1,76 на акцию. Для сравнения — в четвёртом квартале финансового 2025 года она была $22,1 млрд. Годовую прибыль компания не указала.Большая часть квартальной выручки пришлась на бизнес в сфере центров обработки данных — $62,3 млрд. На этот бизнес приходится 91% продаж компании, а более 50% клиентов — гиперскейлеры, крупные промышленные ЦОДы. Аналитики ожидали выручку в $60,69 млрд. Из них $51,3 млрд пришлись на «вычислительные ресурсы», то есть графические процессоры компании. Остальная выручка — игровой бизнес. По прогнозу Nvidia, выручка за первый квартал финансового 2027 года составит примерно $78 млрд.На фоне отчёта акции Nvidia растут на 0,18% на премаркете — до $195,2 за штуку.#новости #nvidia #отчётности