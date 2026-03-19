Таня Боброва
Деньги

ЦБ установил курс доллара выше 84 рублей, официальный курс евро составил почти 97 рублей

Выше 84 рублей курс доллара не поднимался с сентября 2025 года, отмечает «РБК Инвестиции».

  • Банк России повысил курс доллара на 20 марта 2026 года на 1,71 рубля, до 84,84 рубля. Курс евро — на 2,25 рубля, до почти 96,92 рубля. Курс юаня — на 27 копеек, до 12,38 рубля.
  • На межбанковском рынке к 18:35 мск 19 марта 2026 года курс доллара составляет 86 рублей, евро — 98,87 рубля.
  • Опрошенные изданием аналитики отмечают, что на курс рубля могут влиять приостановка операций на валютном рынке в рамках бюджетного правила, возможное ужесточение нормативов этого правила и снижение предложения валюты со стороны экспортёров.
  • Кроме того, рынок ожидает снижения ключевой ставки на заседании ЦБ 20 марта 2026 года — и рубль «продолжит терять поддержку в виде жёсткой денежно-кредитной политики, особенно на фоне подскочивших в марте инфляционных ожиданий и наблюдаемой инфляции».
  • С декабря 2024 года ЦБ учитывает объединённые данные биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка для расчёта курсов валют к рублю. На Мосбирже торги долларом и евро не проводят с лета 2024 года после её попадания под санкции США. В феврале 2026 года на площадке начались торги аналогом доллара для профучастников рынка.

#новости #курсывалют

