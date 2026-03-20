ЦБ понизил ключевую ставку с 15,5% до 15% годовых

Это седьмое снижение подряд.Источник: ЦБ В январе-феврале 2026 года текущий рост цен с поправкой на сезонность в среднем составил 10,2% в пересчёте на год после 4,4% в четвёртом квартале 2025-го, рассказали в ЦБ. Показатель базовой инфляции в среднем составил 7% после 5% кварталом ранее. Годовая инфляция, по оценке на 16 марта, — 5,9%.В феврале текущий рост цен «существенно замедлился», инфляционные ожидания с тех пор значимо не изменились. Напряжённость на рынке труда постепенно снижается, но безработица всё ещё на исторических минимумах, а зарплаты растут быстрее производительности. Регулятор отметил, что в 2026 году компании планируют более умеренные индексации зарплат по сравнению с последними тремя годами.Проинфляционные риски преобладают в среднесрочной перспективе: основные из них связаны с «ухудшением перспектив мировой экономики», более длительным отклонением российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста и высокими инфляционными ожиданиями.Следующее заседание регулятора по ключевой ставке запланировано на 24 апреля 2026 года.Динамика ключевой ставки с марта 2016 года по март 2026-го. Скриншот vc.ruБольшинство аналитиков и экономистов, опрошенных «Ъ», «Ведомостями», «РИА Новостями» и РБК считали, что ЦБ снизит ставку с 15,5% до 15%. В пользу этого говорили «благоприятные» данные по недельной инфляции и «продолжающееся торможение экономики».Ключевая ставка — это процент, под который ЦБ выдаёт кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Чем ниже показатель, тем ниже проценты, которые банки могут устанавливать по кредитам. При высокой ставке, как правило, растут вклады и депозиты.По данным Frank RG, большинство из десяти крупнейших российских банков начали снижать ставки по вкладам ещё до заседания ЦБ 20 марта 2026 года. В частности, снижение доходности по депозитам на три и шесть месяцев аналитики отметили во всех анализируемых банках.Источник: Frank RG#новости #ключеваяставка #цб