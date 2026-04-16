VK продала «Интерросу» 25% «Точка Банка» по цене «не менее 21,2 млрд рублей»

Этот пакет планируют передать «Т-Технологиям» по закрытой подписке.Источник: «Интеррос»«Интеррос» Владимира Потанина купил 25% акций АО «Точка» у VK, рассказали в холдинге. В VK уточнили, что сумма сделки составила «не менее 21,2 млрд рублей».В дальнейшем этот пакет акций «Интеррос» планирует передать «Т-Технологиям» по закрытой подписке. «Точка Банк» продолжит работать под собственной лицензией и развивать продукты для предпринимателей, но в составе экосистемы «Т-Технологий», отметил глава «Интерроса» Сергей Батехин.О планах консолидировать до 100% «Точка Банка» «Т-Технологии» сообщили в начале февраля 2026 года. Закрыть сделку хотели до конца того же года. Представитель компании отметил в разговоре с Frank Media, для этого нужно провести «ряд корпоративных процедур», в том числе определить параметры допэмиссии акций, которая состоится по закрытой подписке.VK купила 25% АО «Точка» в четвёртом квартале 2023 года за 11,6 млрд рублей. В холдинге отметили, что с момента сделки получили доход в виде дивидендов в размере 4,3 млрд рублей.В 2025 году «Т-Технологии» рассказали, что получили контроль в МКООО «Каталитик пипл» — она среди прочего владеет 64% АО «Точка». В группе тогда уточняли, что доля владения «Точкой» — «мажоритарная, не контролирующая». Ещё 49,99% «Каталитик пипл» остались у «Интерроса».#новости #точка