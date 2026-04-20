Евгения Евсеева
Деньги

США запустили систему возврата для импортёров введённых Трампом пошлин — суд признал их незаконными

Всего должны вернуть $166 млрд — на возврат претендуют «десятки тысяч» компаний.

Источник: Globallookpress
Источник: Globallookpress
  • Правительство страны запустило сайт CAPE — на нём компании могут подать заявку на возврат пошлин, которые Верховный суд в феврале 2026 года США признал незаконными.
  • Право на подачу заявки есть у таможенных брокеров и импортёров, которые оплачивали пошлины с 5 апреля 2025 года по 24 февраля 2026-го. Физлица требовать возврат уплаченных тарифов не могут.
  • Нужно создать учётную запись на сайте ace.cbp.dhs.gov, привязать банковскую карту США и загрузить таблицу со всеми поставками, за которые брали пошлины.
  • Исправить заявку нельзя — поэтому перед подачей нужно проверить правильность данных. При необходимости можно податься заново. В случае одобрения деньги вернут в течение 60-90 дней.
  • По данным таможенной службы, которые приводило Reuters, на 9 апреля 2026 года около 56,5 тысячи импортёров выполнили все необходимые действия для возврата денег — им должны выплатить примерно $127 млрд. Всего же сумма «незаконно» уплаченных пошлин — $166 млрд.

