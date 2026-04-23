Представители электронной торговли попросили правительство поэтапно вводить НДС на трансграничные товары

За это выступает Минфин, а Минпромторг предлагает одномоментное увеличение ставки налога до 22%.Ассоциация представителей электронной торговли (АПЭТ) направила письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, пишут «Ъ» и Forbes. Она просит не вводить полный НДС на трансграничную торговлю с 2027 года, как предлагал Минпромторг, а использовать поэтапную модель Минфина. В аппарате правительства пока обращение не получили.Минфин России предлагает ввести НДС на иностранные товары с маркетплейсов с 2027 года по ставке 7%, в 2028 году — 14%, в 2029-м — 22%. Минпромторг — по ставке 22% уже с 2027 года, без поэтапного увеличения.По словам авторов письма, из-за единовременного введения НДС по полной ставке торговля может сместиться с «регулируемого канала» — маркетплейсов — в «нерегулируемые»: Telegram-каналы карго-операторов, c2c-сервисы и прямые заказы через байеров. Государство потеряет и контроль над оборотом, и налоговую базу.Одномоментно трансграничные товары могут подорожать более чем на 25%, считают в АПЭТ. Это приведёт к резкому сокращению ассортимента. Особенно в сегментах электроники, одежды, обуви, косметики и товаров для дома. В CDEK Shopping оценили удорожание товаров в среднем в 15-25%.Президент АПЭТ Алексей Москаленко пояснил Forbes, что цель инициативы — вырвнять условия между китайскими и российскими продавцами. В Ozon поддерживают поэтапное введение новых ставок. В Wildberries, «Яндекс Маркете» и Ассоциации компаний интернет-торговли на запросы «Ъ» не ответили. Ассоциация компаний омниканальной розничной торговли, наоборот, поддержала единовременное введение НДС в 22% с 2027 года.В апреле 2026 года Минэкономразвития предложило ввести льготу по НДС при онлайн-заказах из-за рубежа для иностранных товаров со статусом «социальных», писали «Ведомости». Ставка для них могла бы составить 3% в 2027-м, 6% — в 2028-м, 10% — с 2029 года. К социально значимым товарам относятся детские товары, лекарства и некоторые другие.#новости